В Бурятии стартовала льготная стерилизация животных

Для принятия участия в акции по льготной стерилизации необходимо записаться в учреждение ветеринарии по телефону: Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных: ул.Зои Космодемьянской д.12 - 43-79-71, 41-89-14 ул.Родины д.11 - 18-00-05 Районные ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных: Баргузинский район: 8(30131) 41-2-84, 41-1-18 Баунтовский: 8(30153)42-0-77 Бичурский: 8(30133)42-4-13, 41-2-28 Джидинский: 8(30134)41-8-31 Еравнинский: 8(30135)21-2-83 Заиграевский: 8(30136)41-4-01 Закаменский: 8(30137)44-8-69 Иволгинский: 8(30140)21-7-46 Кабанский: 8(30138)41-7-31 Кижингинский: 8(30141)32-9-78 Курумканский: 8(30149)42-0-14 Кяхтинский: 8(30142)41-1-13, 41-0-68 Мухоршибирский: 8(30143)21-2-76 Окинский: 8(30150)51-3-88 Прибайкальский: 8(30144)51-9-21 Северо-Байкальский: 8(30130)26-1-90 Селенгинский: 8(30145)44-4-11, 44-8-19 Тарбагатайский: 8(30146)56-0-60 Тункинский: 8(30147)42-3-17 Кяхтинский: 8(30142)41-1-13, 41-0-68 Хоринский: 8(30148)22-0-48

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