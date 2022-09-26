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В Бурятии стартовала льготная стерилизация животных

В Бурятии стартовала льготная стерилизация животных
Общество,  Фото:pixabay.com
Потомство от одной собаки за три года может достигнуть более 400 особей

В государственных ветеринарных станциях в Бурятии стартовала акция по льготной стерилизации.

В Улан-Удэ она продлится с 26 сентября по 2 октября. В районных ветеринарных станциях мероприятия по стерилизации запланированы с 27 сентября по 7 октября.

Хозяева собак будут платить только за расходные материалы. Сумма варьируется от веса животного.

- Данное мероприятие направлено на уменьшение безнадзорных и домашних животных. К примеру, потомство от одной собаки за три года может достигать более 400 особей. Стерилизация является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции безнадзорных собак и в дальнейшем предотвращению возникновению у них случаев бешенства, - сообщил начальник управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев.

На сегодняшний день в Улан-Удэ зафиксировано 1053 укуса собаками. По республике – 1869 укусов. При этом, по словам Дармаева, отмечено снижение числа нападений собак на людей.

Анализ показал, что чаще всего людей кусают не бездомные, а домашние собаки. В столице Бурятии это в основном происходит в СНТ и ДНТ.

В Улан-Удэ значительно выросло по сравнению с прошлым годом количество административных штрафов на безответственных владельцев собак. Так, за восемь месяцев прошлого года было выписано штрафов на сумму около 750 тысяч рублей. В этом году – уже на 1,5 миллиона.

- В районах административная комиссия работает очень слабо. У нас ежемесячно, ежеквартально проходит противоэпизоотическая комиссия под предводительством зампреда правительства Бурятии Галсана Дареева. Постоянно поднимается вопрос по усилению работы административной комиссии, - отметил Амгалан Дармаев.

На 1 сентября отловлено 6997 собак, при плане в 10 тысяч. Выпущено около 749 особей (Собаки, которые ниже 25 см в холке) в прежние места обитания. 69 собак вернули обратно владельцам. Бездомных животных, переданных новым хозяевам составляет 941 особь.

- Одна нестерилизованная особь может принести огромный приплод. У нас суки размножаются от одного до трёх раз в год. Одна особь от четырёх до восьми щенят. Если поделить щенят 50 на 50 – это два кобеля и две суки. Соответственно, от одной особи по расчётам за три года может принести приплода от 400 до 500 собак. Это одна особь за три года. Мы проводим эту акцию несколько раз в год. Она будет продолжаться, - объяснил Дармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому большие и опасные собаки, отловленные на улицах, туда больше не возвращаются. Они отправляются на пожизненное содержание в приюты. Впрочем, если жители пожелают взять собаку к себе, препятствовать им не будут. Под действие указа попали собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы.

Такое решение власти Бурятии приняли первыми в стране. «Люди дороже», - комментировал тогда Алексей Цыденов.

Для принятия участия в акции по льготной стерилизации необходимо записаться в учреждение ветеринарии по телефону:

Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных:

ул.Зои Космодемьянской д.12 - 43-79-71, 41-89-14

ул.Родины д.11 - 18-00-05

Районные ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных:

Баргузинский район: 8(30131) 41-2-84, 41-1-18

Баунтовский: 8(30153)42-0-77

Бичурский: 8(30133)42-4-13, 41-2-28

Джидинский: 8(30134)41-8-31

Еравнинский: 8(30135)21-2-83

Заиграевский: 8(30136)41-4-01

Закаменский: 8(30137)44-8-69

Иволгинский: 8(30140)21-7-46

Кабанский: 8(30138)41-7-31

Кижингинский: 8(30141)32-9-78

Курумканский: 8(30149)42-0-14

Кяхтинский: 8(30142)41-1-13, 41-0-68

Мухоршибирский: 8(30143)21-2-76

Окинский: 8(30150)51-3-88

Прибайкальский: 8(30144)51-9-21

Северо-Байкальский: 8(30130)26-1-90

Селенгинский: 8(30145)44-4-11, 44-8-19

Тарбагатайский: 8(30146)56-0-60

Тункинский: 8(30147)42-3-17

Кяхтинский: 8(30142)41-1-13, 41-0-68

Хоринский: 8(30148)22-0-48


собаки

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