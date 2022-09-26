В Улан-Удэ впервые посвящение в студенты прошло в музее

В мероприятии участвовали почти 200 студентов
22 сентября в художественном музее имени Сампилова впервые состоялось, посвящение в студенты.
Как правило, это погружение в студенческую состоит из двух частей: официальной торжественной части и неофициальной — вечеринки. В официальной части с поздравлением к студентам обратилась директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.
- Вы выбрали сложную, но нужную дорогу, решив стать профессионалом в своём деле. Именно на профессионалах держится весь мир. Храните в душе заряд положительной энергии, удачной карьеры, успешной учёбы и реализации своего творческого потенциала, - сказала она.
Участниками #muzeyparty03 «Посвящение в студенты» стали 196 первокурсников Бурятского государственного университета, Бурятского республиканского педагогического колледжа, колледжа искусств имени Чайковского, Восточно-Сибирского государственного института культуры, Бурятского лесопромышленного колледжа, Восточно-Сибирского государственного технологического университета и Колледжа традиционных искусств народов Забайкалья.
Как отметила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева: «Проведение мероприятий в таком формате побуждает молодёжь к посещению музеев, театров. Студенты, особенно первокурсники, знакомятся с культурной жизнью города. Приобщаются к искусству».
В течение вечера в музейных залах проводились экскурсии по выставкам. Художники Александра Дугарова, Амгалан Ринчинэ, Натали-Кейт Пангилинан, Дарима Кантакова проводили интересные мастер-классы по линогравюре, 3D рисунку.
В залах музея первокурсники учились играть в «Шагай наадан», создавали арома-саше из тибетских трав. Узнали много интересного из истории Верхнеудинска. Интересно проходили игры на экологические темы, организованные сотрудниками музея.
Илья Таурус и дуэт Twins украсили MuzeyParty03. За вечер были разыграны две путёвки на автобусную экскурсию в Новоселенгинск. Дуэт Twins - живое звучание, тёплая атмосфера, любимые песни оставили только воспоминания о мероприятии в музее.
Встречи в таком формате будут продолжаться, сообщили в пресс-службе музея.
В Улан-Удэ впервые посвящение в студенты прошло в музее
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В мероприятии участвовали почти 200 студентов
Собственнику надела вынесено предостережение
В республику поступили новые автомобили «Лада Гранта» и кареты скорой медицинской помощи. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Минтранс проверил качество дорожных работ
Победитель получил приз в 25 тысяч рублей
Ношение защитных масок вновь носит рекомендательный характер
Студенты железнодорожного колледжа помогли семье, которая взяла на воспитание детей с ДЦП
Нередко гаджет не подходит по показаниям, но вернуть его нельзя
Также будет проводиться регистрация домашних животных
Село Новосретенка расположено на правом берегу реки Малый Гутай
Первую партию весом 10 тонн планируется отправить к концу недели
Ступеньки давно сгнили
Мероприятие прошло в лагере «Байкальский бор»
Основные фонтаны накроют специальными конструкциями
Ремонт дороги близится к завершению