В Улан-Удэ впервые посвящение в студенты прошло в музее

22 сентября в художественном музее имени Сампилова впервые состоялось, посвящение в студенты.Как правило, это погружение в студенческую состоит из двух частей: официальной торжественной части и неофициальной — вечеринки. В официальной части с поздравлением к студентам обратилась директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.- Вы выбрали сложную, но нужную дорогу, решив стать профессионалом в своём деле. Именно на профессионалах держится весь мир. Храните в душе заряд положительной энергии, удачной карьеры, успешной учёбы и реализации своего творческого потенциала, - сказала она.Участниками #muzeyparty03 «Посвящение в студенты» стали 196 первокурсников Бурятского государственного университета, Бурятского республиканского педагогического колледжа, колледжа искусств имени Чайковского, Восточно-Сибирского государственного института культуры, Бурятского лесопромышленного колледжа, Восточно-Сибирского государственного технологического университета и Колледжа традиционных искусств народов Забайкалья.Как отметила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева: «Проведение мероприятий в таком формате побуждает молодёжь к посещению музеев, театров. Студенты, особенно первокурсники, знакомятся с культурной жизнью города. Приобщаются к искусству».В течение вечера в музейных залах проводились экскурсии по выставкам. Художники Александра Дугарова, Амгалан Ринчинэ, Натали-Кейт Пангилинан, Дарима Кантакова проводили интересные мастер-классы по линогравюре, 3D рисунку.В залах музея первокурсники учились играть в «Шагай наадан», создавали арома-саше из тибетских трав. Узнали много интересного из истории Верхнеудинска. Интересно проходили игры на экологические темы, организованные сотрудниками музея.Илья Таурус и дуэт Twins украсили MuzeyParty03. За вечер были разыграны две путёвки на автобусную экскурсию в Новоселенгинск. Дуэт Twins - живое звучание, тёплая атмосфера, любимые песни оставили только воспоминания о мероприятии в музее.Встречи в таком формате будут продолжаться, сообщили в пресс-службе музея.