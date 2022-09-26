В Бурятии дорожные работы на перевале Шанатский близятся к завершению





Капитальный ремонт участка региональной дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита с 90 по 93 км стартовал в прошлом году. В этом - ремонт продолжили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодня подрядная организация уложила более двух километров покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в этом году, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.Участок дороги с 90 по 93 км имел гравийное покрытие и находился в ненормативном состоянии. На дороге, особенно после движения большегрузов, образовывалась гребёнка, что затрудняло движение легкового транспорта.Дорожники уложили две водопропускные гофрированные трубы, отсыпали основание, щебеночно-песчаную смесь, продолжается укладка асфальта. В настоящее время заасфальтировано 2,7 км из 3 км. Также продолжают работы по установке опор освещения, укреплению кюветов бетоном. Подрядчику предстоит нанести разметку и установить новые дорожные знаки. Проектом предусмотрены и парковочные площадки, которые уже обустроены.- В целом в этом году по республике Бурятия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы запланировали ремонт 104 км, таким образом к 2023 году доля нормативных региональных дорог составит 48,7%, Улан-Удэнской агломерации - 82%, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.