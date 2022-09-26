В Иркутской области угонщик оплатил штраф, опасаясь попасть за решётку

Общество, Фото: ГУФССП России по Иркутской области

Мужчина попал на угнанном авто в ДТП



Житель города Усть-Кута Иркутской области признан виновным в угоне.



Мужчина увидел припаркованный около дороги автомобиль «ГАЗ 33021», в котором не было хозяин и стоял ключ в замке зажигания. Он завёл двигатель по ехал по городским улицам. Затем он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.



Решением суда угонщика оштрафовали на пять тысяч рублей.



Исполнительный лист о принудительном взыскании этой суммы с должника поступил в Усть-Кутское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Иркутской области.



- Судебный пристав ознакомил мужчину о возбуждении в отношении него исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае не оплаты долга, в том числе, в суд может быть направлено представление о замене штрафа иным видом наказания, например, ограничением свободы. Гражданин осознав, что меры принудительного характера могут негативно повлиять на его жизнедеятельность, он оплатил задолженность в полном объёме, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.



Исполнительное производство окончено.

