Мужчина попал на угнанном авто в ДТП
Житель города Усть-Кута Иркутской области признан виновным в угоне.
Мужчина увидел припаркованный около дороги автомобиль «ГАЗ 33021», в котором не было хозяин и стоял ключ в замке зажигания. Он завёл двигатель по ехал по городским улицам. Затем он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.
Решением суда угонщика оштрафовали на пять тысяч рублей.
Исполнительный лист о принудительном взыскании этой суммы с должника поступил в Усть-Кутское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Иркутской области.
- Судебный пристав ознакомил мужчину о возбуждении в отношении него исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае не оплаты долга, в том числе, в суд может быть направлено представление о замене штрафа иным видом наказания, например, ограничением свободы. Гражданин осознав, что меры принудительного характера могут негативно повлиять на его жизнедеятельность, он оплатил задолженность в полном объёме, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.
Исполнительное производство окончено.
В Иркутской области угонщик оплатил штраф, опасаясь попасть за решётку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погода преподнесла сюрприз
Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в этом году
Мужчина попал на угнанном авто в ДТП
Конкурс проводится до конца октября
Добраться до станции Дивизионная станет проще
Учащиеся Барской школы встретили гостей из Харашибирской школы
Мужчина задолжал своему ребёнку 150 тысяч рублей
Участвовали 18 человек
Практика стояния может длиться от получаса до четырёх часов
Ребята задавали много вопросов
Днём +11, +16, по юго-западу и югу +17, +22, по северной половине местами +6, +11
Аспиранты получат отсрочку от мобилизации наряду с другими обучающимися
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 183 тысяч рублей
За несколько часов лесники и участники акции высадили более 5 тысяч сеянцев
«Мы поставили перед собой задачу - воссоздать картину незаслуженно забытого сражения страшного лета 1942 года», - говорят историки