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В Иркутской области угонщик оплатил штраф, опасаясь попасть за решётку

В Иркутской области угонщик оплатил штраф, опасаясь попасть за решётку
Общество,  Фото:ГУФССП России по Иркутской области
Мужчина попал на угнанном авто в ДТП

Житель города Усть-Кута Иркутской области признан виновным в угоне.

Мужчина увидел припаркованный около дороги автомобиль «ГАЗ 33021», в котором не было хозяин и стоял ключ в замке зажигания. Он завёл двигатель по ехал по городским улицам. Затем он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

Решением суда угонщика оштрафовали на пять тысяч рублей.

Исполнительный лист о принудительном взыскании этой суммы с должника поступил в Усть-Кутское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Иркутской области.

- Судебный пристав ознакомил мужчину о возбуждении в отношении него исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае не оплаты долга, в том числе, в суд может быть направлено представление о замене штрафа иным видом наказания, например, ограничением свободы. Гражданин осознав, что меры принудительного характера могут негативно повлиять на его жизнедеятельность, он оплатил задолженность в полном объёме, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

Исполнительное производство окончено.
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