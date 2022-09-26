В Бурятии школьники провели экскурсию для сверстников

Учащиеся Барской школы встретили гостей из Харашибирской школы
20 сентября юные экскурсоводы из села Бар в Мухоршибирском районе Бурятии провели экскурсию для сверстников. Мероприятие проводилось в рамках 95-летия Мухоршибирского района Бурятии.
Учащиеся Барской школы встретили гостей из Харашибирской школы. Они провели экскурсию по достопримечательностям родного края для учащихся 8-10 классов из села Харашибирь.
- Пройдя пешком по всем этапам эколого-туристической тропы, оказались на Колиной поляне, где познакомились с хозяином Николаем Алексеевичем, посетили домики, покачались на качелях, посмотрели гостевые книги, фотоальбомы, - сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Во встрече участвовали 26 человек.
Учащиеся Барской школы встретили гостей из Харашибирской школы
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