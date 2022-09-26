Мужчина задолжал своему ребёнку 150 тысяч рублей
34-летний житель Братска признан виновным в неуплате средств на содержание ребёнка и отправлен за решётку.
- Ранее судимый мужчина в период отбывания условного наказания уклонялся без уважительных причин от уплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка. За 2021-2022 годы у мужчины образовался долг по алиментам в размере 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и по совокупности приговоров назначил братчанину окончательное наказание – 3 года 1 месяц в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
В Братске алиментщика отправили в колонию
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