В Братске алиментщика отправили в колонию

Мужчина задолжал своему ребёнку 150 тысяч рублей



34-летний житель Братска признан виновным в неуплате средств на содержание ребёнка и отправлен за решётку.



- Ранее судимый мужчина в период отбывания условного наказания уклонялся без уважительных причин от уплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка. За 2021-2022 годы у мужчины образовался долг по алиментам в размере 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и по совокупности приговоров назначил братчанину окончательное наказание – 3 года 1 месяц в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.

