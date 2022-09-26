В улан-удэнской колонии прошла спартакиада с турниром по нардам

Участвовали 18 человек
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошли турниры по шашкам, нардам и настольному теннису среди осуждённых.
В спартакиаде участвовали 18 осуждённых – по шесть человек от каждого отряда. Каждое спортивное состязание проходило в порядке жеребьёвки.
- Всех участников спартакиады наградили памятными призами, а занявшие первые места в командном и личном первенстве, также поощрены благодарностями, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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