Стояние как тренинг: В Бурдраме прошёл необычный мастер-класс

Общество, Фото: Батодалай Багдаев

Практика стояния может длиться от получаса до четырёх часов



В Бурдраме прошёл четырёхдневный мастер-класс известного российского актёра и педагога по сценическому движению и пластике из Санкт-Петербурга Евгения Анисимова, сообщили в пресс-службе театра.



Тренинг, как рассказал худрук Буряад театра Саян Жамбалов, состоялся в рамках всероссийского проекта «Специалисты для театров», проводимого Союзом театральных деятелей России. Педагог был рекомендован ГИТИСом и Российским институтом сценических искусств, сообщили в Министерстве культуры Бурятии.



Участниками экспресс-курсов стали артисты Бурдрама и других театральных коллективов Улан-Удэ.



- Мы интенсивно занимались в свободное от репетиций и спектаклей время в просторном паркетном зале театра. Наш коуч - увлечённый восточными психоделическими практиками человек. Многое узнали и почерпнули у него за время обучения, - рассказывает артистка Номин Цыренжапова.



Сам Евгений Анисимов утверждает, что он не хореограф, а драматический актёр, который просто параллельно сосуществует с физическим и пластическим театром. Он имеет большой, 15-летний опыт работы с разной системой и практикой работы с голосом и телом. Создал методику, которая, по его словам, помогает обучающимся лучше понять своё тело и эмоции, возникающие в теле. И то как физическое тело влияет на психоэмоциональное состояние.



- Это сгусток из тай-чи, что-то из сцены движения, что-то из импровизационного театра, упражнения с голосом, соединённые с телом, - объясняет Евгений Анисимов. - Я привёз с собой барабан, работаю с ритмами, пластикой, ритмическим рисунком.



Одно из его упражнений связано с простым получасовым стоянием без движения. Во время стояния, по мнению педагога, внутри запускаются определенные механизмы - энергетическая перекачка. Нужно понять, что в жизни человек практически никогда не остаётся без движения: двигаются пальцы, кивает голова.



Сесть и замереть на полчаса для человека неподготовленного довольно сложно, утверждает мастер. Практика стояния может длиться от получаса до четырёх часов. Это, по его словам, помогает актёру в работе с драматическим материалом и в жизни.



- Я работаю с разными людьми, юристами и экономистами, со многими, и это имеет положительный эффект, - продолжает разговор наш собеседник. - Вопрос только в каком количестве это нужно. Актёрское мастерство, тренинг и вообще актёрское существование помогают раскрытию человека. В эпоху, когда эмоциональная память зажимается и сдавливается возникает много психозов. Мне кажется, актёрская профессия помогает психическому, физическому оздоровлению человека.



Трёхчасовые занятия Евгения Анисимова состояли из определённых блоков упражнений, которые можно делать в последующем самостоятельно. Занятия проводились на полу без обуви. Один из обязательных элементов тренинга - танцевальная импровизация слушателей.



- Важно, чтобы у человека выработалась собственная система, которую он может прокачивать без меня, тем самым улучшая себя, - говорит педагог.



Одним из участников мастер-класса стал артист Бурдрама Булат Буралов. Он выразил слова благодарности педагогу за тренировку своего физического аппарата, раскрытие новых двигательных особенностей тела.



По мнению слушателей практических курсов, они получили уникальные знания по развитию ритмичности, позам стоя и сидя, управлению напряжением и т. д.



Актёр должен владеть своим телом и чувствовать его. Такие тренинги помогают развитию силовых способностей — силы и гибкости, ориентации на сцене, чувству партнера и многому другому, отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. И такие качества как лёгкость, гибкость, внутренняя и внешняя подвижность, эластичность мышц, чувство формы — всё это совершенствуется в результате тренировок.



Бурятские актёры остались чрезвычайно довольны новыми полученными знаниями и практикой. По окончании обучения Евгений Анисимов пожелал актёрам независимо от возраста никогда не останавливаться в своём движении и развитии.



- Когда останавливаются, люди превращаются в камень, который очень трудно сдвинуть, - считает педагог.



Евгений Анисимов пригласил своих новых учеников из Бурятии в гости в Санкт-Петербург, где ожидается премьера его очередного психоделического моноспектакля.

