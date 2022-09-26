На севере Бурятии подростки сходили с экскурсией в отдел полиции

Ребята задавали много вопросов
Сотрудники Северобайкальского линейного отделения МВД России на транспорте организовали для подростков экскурсию по отделу. Ребят познакомили с работой дежурной части, показали техническое оснащение сотрудников.
В ходе экскурсии подростки задавали много вопросов об особенностях службы в транспортной полиции, условиях и преимуществах работы в правоохранительных органах.
В конце мероприятия для детей провели беседу на тему антитеррора. Детям рассказали о понятии экстремизма и ответственности за данные преступления, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В финансовом вопросе разбиралась прокуратура
Днём +11, +16, по юго-западу и югу +17, +22, по северной половине местами +6, +11
Аспиранты получат отсрочку от мобилизации наряду с другими обучающимися
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 183 тысяч рублей
За несколько часов лесники и участники акции высадили более 5 тысяч сеянцев
«Мы поставили перед собой задачу - воссоздать картину незаслуженно забытого сражения страшного лета 1942 года», - говорят историки
Также мужчина прихватил чужие банковские карты
Музей посвящён рыбакам, которые на протяжении многих лет добывали байкальский омуль
Преступление произошло весной прошлого года
Бурятское предприятие планирует поставлять медпродукцию по всей России
Прохождение военных сборов не приравнивается к службе
В фестивале приняли участие 11 команд
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с обряда
Продолжаются работы по дотушиванию пожара в Закаменском районе
Уже определены тарифы на содержание КРС на штрафстоянке