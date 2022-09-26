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На севере Бурятии подростки сходили с экскурсией в отдел полиции

На севере Бурятии подростки сходили с экскурсией в отдел полиции
Общество,  Фото:пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Ребята задавали много вопросов

Сотрудники Северобайкальского линейного отделения МВД России на транспорте организовали для подростков экскурсию по отделу. Ребят познакомили с работой дежурной части, показали техническое оснащение сотрудников.

В ходе экскурсии подростки задавали много вопросов об особенностях службы в транспортной полиции, условиях и преимуществах работы в правоохранительных органах.

В конце мероприятия для детей провели беседу на тему антитеррора. Детям рассказали о понятии экстремизма и ответственности за данные преступления, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

экскурсия полиция

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