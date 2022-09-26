В Бурятии экс-депутат райсовета вернёт почти три млн доход бюджета

В финансовом вопросе разбиралась прокуратура
Прибайкальским районный суд удовлетворил иск о взыскании в доход Российской Федерации свыше 2 млн. 800 тысяч рублей с бывшего депутата районного представительного органа, не предоставившего доказательства о законности их получения.
Прокурорская проверка выяснила, что сумма поступивших денежных средств на банковские счета бывшего депутата превысила сумму её общего дохода и дохода её несовершеннолетних детей за отчётный 2020 год и два предшествующих ему года.
Ответчик, не согласившись с принятым решением, обжаловал судебный акт.
- Определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 31 августа 2022 года решения судов первой и апелляционной инстанции оставлены без изменений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Решение суда вступило в законную силу, может быть обжаловано в течение трёх месяцев со дня его вынесения.
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