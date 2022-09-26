По Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём +11, +16, по юго-западу и югу +17, +22, по северной половине местами +6, +11



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 сентября по республике: переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -5,-10, днём +11, +16, по юго-западу и югу +17, +22, по северной половине местами +6, +11.



В Улан-Удэ ночью небольшие осадки, днём без осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью 0, +2, днём +13, +15.



