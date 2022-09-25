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В Бурятии открылся музей «Посольск рыбацкий»

В Бурятии открылся музей «Посольск рыбацкий»
Общество,  Фото:группа «Кабанск-инфо.24/7»
Музей посвящён рыбакам, которые на протяжении многих лет добывали байкальский омуль

В селе Посольское Кабанского района от СПК «Кабанский рыбозавод» открылся музей «Посольск рыбацкий». Об этом сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Музей посвящён рыбакам, которые на протяжении многих лет добывали байкальский омуль. Здесь представлены:

- история рыболовства;
- виды рыб и приспособления для их ловли;
- история трудовых подвигов рыболовецкого колхоза «Байкал», а также фотовыставка.

- Идея интересная, поэтому жители села подхватили эту идею, помогли в создании, участвовали в ремонте и финансово помогали, - отметила руководитель информационного центра «Посольск рыбацкий» Татьяна Пушкарёва.

Благодаря программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия» музей выиграл грант на развитие и ремонт здания.

Посетить музей можно в любой день с 10.00 до 17.00.

Возрастное ограничение 6+
музей

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