В Бурятии открылся музей «Посольск рыбацкий»

Музей посвящён рыбакам, которые на протяжении многих лет добывали байкальский омуль



В селе Посольское Кабанского района от СПК «Кабанский рыбозавод» открылся музей «Посольск рыбацкий». Об этом сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».



Музей посвящён рыбакам, которые на протяжении многих лет добывали байкальский омуль. Здесь представлены:



- история рыболовства;

- виды рыб и приспособления для их ловли;

- история трудовых подвигов рыболовецкого колхоза «Байкал», а также фотовыставка.



- Идея интересная, поэтому жители села подхватили эту идею, помогли в создании, участвовали в ремонте и финансово помогали, - отметила руководитель информационного центра «Посольск рыбацкий» Татьяна Пушкарёва.



Благодаря программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия» музей выиграл грант на развитие и ремонт здания.



Посетить музей можно в любой день с 10.00 до 17.00.



Возрастное ограничение 6+

