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Житель Иркутской области получил 9 лет колонии за убийство продавца павильона

Житель Иркутской области получил 9 лет колонии за убийство продавца павильона
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло весной прошлого года

В мае 2021 года в торговом павильоне, расположенном на привокзальной площади станции Нижнеудинск, был обнаружен труп молодой женщины с колото-резаными ранениями в области грудной клетки. Свидетелей и очевидцев произошедшего не было.

- В результате проведения комплекса разыскных мероприятий оперативники Тайшетского ЛО МВД России на транспорте «по горячим следам» в течение суток установили личность и место нахождения злоумышленника и задержали его, раскрыв особо тяжкое преступление. Фигурантом оказался местный житель, работающий слесарем в одном из образовательных учреждений Нижнеудинска, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Свою причастность к убийству задержанный отрицал, указав, что действительно был в торговом павильоне, но к его приходу потерпевшая уже была мертва, а он скрылся с места преступления, опасаясь обвинения в убийстве.

При этом детальный анализ записей камер видеонаблюдения, имеющихся в распоряжении следствия, сведения о предшествующих телефонных разговорах потерпевшей, показания значительного количества свидетелей, проведённые по уголовному делу многочисленные судебные экспертизы и следственные эксперименты, позволили прийти к однозначному выводу о виновности местного жителя в совершении особо тяжкого преступления.

На суде подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии не признал.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено Братским следственным отделом на транспорте ВМ СУт СК России.

Суд с учётом позиции гособвинителя Нижнеудинской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным, назначил наказание сроком на 9 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.


суд

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