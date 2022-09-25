Граждане, проходившие лишь военные сборы, не подлежат призыву

Прохождение военных сборов не приравнивается к службе



Граждане, не проходившие службу, а лишь военные сборы, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.



Прохождение военных сборов не приравнивается к службе.



- Ограничения были доведены до нас генеральным штабом чётко: граждане, не проходившие службу, а проходившие лишь военные сборы, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Были случаи, когда были вручены повестки окончившим военную кафедру и проходившим только сборы, но после уточнения данных на пункте сбора они возвращены домой, - сообщил нaчaльник мoбилизaциoннoгo oтдeлa вoeннoгo кoмиccapиaтa Рecпyблики Бурятия Николай Капинос.

