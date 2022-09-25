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Граждане, проходившие лишь военные сборы, не подлежат призыву

Граждане, проходившие лишь военные сборы, не подлежат призыву
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прохождение военных сборов не приравнивается к службе

Граждане, не проходившие службу, а лишь военные сборы, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

Прохождение военных сборов не приравнивается к службе.

- Ограничения были доведены до нас генеральным штабом чётко: граждане, не проходившие службу, а проходившие лишь военные сборы, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Были случаи, когда были вручены повестки окончившим военную кафедру и проходившим только сборы, но после уточнения данных на пункте сбора они возвращены домой, - сообщил нaчaльник мoбилизaциoннoгo oтдeлa вoeннoгo кoмиccapиaтa Рecпyблики Бурятия Николай Капинос.
частичная мобилизация

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