Прохождение военных сборов не приравнивается к службе
Граждане, не проходившие службу, а лишь военные сборы, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.
Прохождение военных сборов не приравнивается к службе.
- Ограничения были доведены до нас генеральным штабом чётко: граждане, не проходившие службу, а проходившие лишь военные сборы, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Были случаи, когда были вручены повестки окончившим военную кафедру и проходившим только сборы, но после уточнения данных на пункте сбора они возвращены домой, - сообщил нaчaльник мoбилизaциoннoгo oтдeлa вoeннoгo кoмиccapиaтa Рecпyблики Бурятия Николай Капинос.
Граждане, проходившие лишь военные сборы, не подлежат призыву
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