В Бурятии у «чёрных лесорубов» изъяли бензопилу и автомобиль «УАЗ»

Общество, Фото: из архива

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 183 тысяч рублей



Ночью во время рейдового патрулирования лесов Тарбагатайского района сотрудники Заудинского лесничества услышали звук бензопилы.



Углубившись в лес, они обнаружили автомобиль, а рядом с ним трёх мужчин, которые заготавливают древесину. Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителей. На просьбу представить правоустанавливающие документы, правонарушители сознались, что пилят сосны незаконно.



Выяснилось, что мужчины заготовили около 8 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 183 тысяч рублей.



- Нарушителями оказались жители посёлка Николаевский Тарбагатайского района. Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «УАЗ» были изъяты. В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пятницу, 23 сентября, в республиканском агентстве лесного хозяйства.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.

