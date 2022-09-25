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В Заиграевском районе Бурятии высадили сеянцы сосны

В Заиграевском районе Бурятии высадили сеянцы сосны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За несколько часов лесники и участники акции высадили более 5 тысяч сеянцев

Вблизи села Старая Курба Заиграевского района прошла посадка леса в рамках акции «Сохраним лес». В посадке приняли участие сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства, Заиграевского лесхоза и лесничества, а также студенты Бурятского лесопромышленного колледжа и волонтёры.

Перед посадкой сотрудники Заиграевского лесничества и лесхоза провели инструктаж – специалисты объяснили участникам акции, как правильно посадить сеянцы, чтобы они прижились.

- Место для посадки выбрано неслучайно. В 2015 году тут был страшный лесной пожар, который возник по вине человека. Перед посадкой мы очистили площадь от захламлённости, убрали поваленные деревья и корни, а также сделали минерализованные полосы, чтобы в случае пожара огонь не подошёл к саженцам. Очень радует, что неравнодушные жители пришли внести вклад в будущее лесов нашего района, - рассказал Алексей Постоялко, руководитель Заиграевского лесхоза.

За несколько часов лесники и участники акции высадили более 5 тысяч сеянцев сосны.

- Высаживать лес – это очень благородное дело! Я каждый год принимаю участие в посадках, и мне это очень нравится. Считаю, что каждый житель республики хоть раз должен принять участие в такой акции. Тогда люди начнут бережнее относиться к природе родного края, - поделилась участница акции Наталья.

Посадка проводится в целях реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», основная цель которого обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов. Всего с начала года в Бурятии высажено более 4,5 млн сеянцев на площади более 1,3 тысяч га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. 
посадка леса

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