Также мужчина прихватил чужие банковские карты
Вступил в законную силу приговор Иволгинского районного суда от 18 июля 2022 года в отношении жителя республики.
Мужчина, находясь в салоне маршрутного автобуса, украл из сумки потерпевшей банковские карты, деньги и золотые украшения, причинив ей значительный материальный ущерб. После этого в магазине он расплачивался за товары чужой картой.
Приговором суда житель района осуждён к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, посчитав, что вина мужчины в совершении хищения имущества потерпевшей доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а наказание, назначенное с учётом всех обстоятельств по уголовному делу, является справедливым, соразмерным содеянному, сообщили в Верховном суде Бурятии.
Житель Бурятии украл у пассажирки маршрутки деньги и золото
Общество, Фото:
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