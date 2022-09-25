Житель Бурятии украл у пассажирки маршрутки деньги и золото

Также мужчина прихватил чужие банковские карты



Вступил в законную силу приговор Иволгинского районного суда от 18 июля 2022 года в отношении жителя республики.



Мужчина, находясь в салоне маршрутного автобуса, украл из сумки потерпевшей банковские карты, деньги и золотые украшения, причинив ей значительный материальный ущерб. После этого в магазине он расплачивался за товары чужой картой.



Приговором суда житель района осуждён к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, посчитав, что вина мужчины в совершении хищения имущества потерпевшей доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а наказание, назначенное с учётом всех обстоятельств по уголовному делу, является справедливым, соразмерным содеянному, сообщили в Верховном суде Бурятии.

