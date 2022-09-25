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В Улан-Удэ станцевали Мистерию Цам

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с обряда

Накануне, 24 сентября, в Бурятии прошел самый красивый буддийский ритуальный танец – Мистерия Цам. Именно в Мистерии Цам Чойжал Сахюсана используются большое количество Масок Цам, разных божеств, мистических животных и Белого Старца.

Обряд предназначен для устранения проблем, препятствий, от болезней, порчи, вреда от духов местности и для очищения той местности, где проводится ритуал. Также ритуал помогает тем, кто получает знания и мудрость, в том числе школьникам и студентам.

Ритуальный танец прошёл в Улан-Удэнском дацане на Верхней Берёзовке. В течение трёх дней там состоялся хурал, посвящённый божествам Идаму Ямантаке, Гомбо Сахюсану и Чойжал Сахюсану.

И на завершающий день, 24 сентября (с 13 часов) и проводилась мистерия Цам.

- История танца Цам в Бурятии берёт начало до революции, о чём свидетельствуют фотографии и видео. Мистерия Цам считается самым красивым ритуалом в буддизме, именно в этом ритуале участвуют много божеств и Саган Убгэн. Ламы читают молитвы и мантры божеств, и в последний день эти божества присутствуют в танце Цам. Каждое движение в этом ритуале имеет свое значение и смысл, - рассказывали ранее в Буддийской Традиционной Сангхе.

Традицию проведения Мистерий Цам с благословения XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева восстановили ламы единственного в России Дуйнхор дацана, где практикуется тайная тантра Владыки Времени Калачакры. При поддержке крупнейшего современного буддийского мастера тантры Агван Жамцо Багши, прибывшего в Бурятию из Индии по приглашению Хамбо ламы в 1997 году, стоявшего как у истоков самого создания Дуйнхор дацана, так и открытия тантрического факультета Дуйнхор Буддийского университета, мистерии вернулись в Бурятию.
буддизм мистерия обряд религия

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