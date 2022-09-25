Читинец украл у пенсионерки золотые кольца

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ущерб потерпевшая оценила в 27 тысяч рублей



В полицию поступило заявление о краже ювелирных изделий из частного дома жительницы Железнодорожного района Читы. Оказалось, что накануне по её просьбе к ней приходил знакомый дочери, чтобы помочь по хозяйству. После его ухода хозяйка обнаружила пропажу и обратилась в правоохранительные органы. Ущерб потерпевшая оценила в 27 тысяч рублей.



Позже установили и задержали ранее не попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 20-летнего парня. Выяснилось, что, оказав помощь женщине, он незаметно для неё проник в дом, где в поисках ценных вещей обнаружил два золотых кольца. Чужое имущество он сдал в ломбард, вырученные средства потратил.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

