Ущерб потерпевшая оценила в 27 тысяч рублей
В полицию поступило заявление о краже ювелирных изделий из частного дома жительницы Железнодорожного района Читы. Оказалось, что накануне по её просьбе к ней приходил знакомый дочери, чтобы помочь по хозяйству. После его ухода хозяйка обнаружила пропажу и обратилась в правоохранительные органы. Ущерб потерпевшая оценила в 27 тысяч рублей.
Позже установили и задержали ранее не попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 20-летнего парня. Выяснилось, что, оказав помощь женщине, он незаметно для неё проник в дом, где в поисках ценных вещей обнаружил два золотых кольца. Чужое имущество он сдал в ломбард, вырученные средства потратил.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл у пенсионерки золотые кольца
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