На выставке посетители узнают, почему скоростной поезд «Сапсан» носит имя хищной птицы сокола, кто в животном мире лучше всех слышит, а кто может гордиться острым зрением
С 23 сентября 2022 года в музее природы Бурятии (ул. Куйбышева, 29) начала работу выставка «Рекордсмены природы».
- Животный мир нашей планеты необычайно разнообразен и уникален. И среди животных, как и среди нас, людей, есть свои рекордсмены. Кто-то из них самый большой, кто-то – самый быстрый, а кто-то может похвастаться своей силой или количеством зубов, - отмечают в Национальном музее Бурятии.
На выставке «Рекордсмены природы» посетители узнают, почему скоростной поезд «Сапсан» носит имя хищной птицы сокола, кто в животном мире лучше всех слышит, а кто может гордиться острым зрением. Также на выставке можно будет увидеть чучело самого маленького оленя и убедиться, что лося по праву называют сохатым.
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В Улан-Удэ открылась выставка «Рекордсмены природы»
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