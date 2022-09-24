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В Улан-Удэ открылась выставка «Рекордсмены природы»

В Улан-Удэ открылась выставка «Рекордсмены природы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На выставке посетители узнают, почему скоростной поезд «Сапсан» носит имя хищной птицы сокола, кто в животном мире лучше всех слышит, а кто может гордиться острым зрением

С 23 сентября 2022 года в музее природы Бурятии (ул. Куйбышева, 29) начала работу выставка «Рекордсмены природы».

- Животный мир нашей планеты необычайно разнообразен и уникален. И среди животных, как и среди нас, людей, есть свои рекордсмены. Кто-то из них самый большой, кто-то – самый быстрый, а кто-то может похвастаться своей силой или количеством зубов, - отмечают в Национальном музее Бурятии.

На выставке «Рекордсмены природы» посетители узнают, почему скоростной поезд «Сапсан» носит имя хищной птицы сокола, кто в животном мире лучше всех слышит, а кто может гордиться острым зрением. Также на выставке можно будет увидеть чучело самого маленького оленя и убедиться, что лося по праву называют сохатым.

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выставка

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