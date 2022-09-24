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Читинец перечислил мошенникам миллион

Читинец перечислил мошенникам миллион
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина оформил три кредита

Житель Читы, поверив мошенникам, потерял более одного миллиона рублей. Выяснилось, что мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Позвонивший сообщил, что на потерпевшего пытаются оформить кредит, и чтобы этого избежать необходимо обезопасить счёт от мошенников.

Аферистам удалось убедить забайкальца перевести средства на якобы «безопасные» счета. По указанию лжесотрудников банка заявитель оформил три кредита на сумму свыше одного миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, принимаются меры к установлению подозреваемых.

- Стражи порядка напоминают: если звонит неизвестный и заводит разговор о хищении или сохранности денежных средств, то лучше прервать разговор и лично обратиться в банк. Не следует никому сообщать срок действия карты, коды и смс-сообщения. Это персональные данные, и ими могут воспользоваться мошенники, - отметили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
мошенничество

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