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ЕР: Права мобилизованных будут защищать поправки, внесённые партией

ЕР: Права мобилизованных будут защищать поправки, внесённые партией
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
«Единая Россия» внесла на обсуждение Думы законопроекты о кредитных каникулах для мобилизованных и поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправленными на фронт. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак

Первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий получит право вернуться в ту же организацию и на ту же позицию, где работал до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации. При этом весь период на военной службе зачтут в трудовой стаж. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Кроме того, дополнительные гарантии обеспечат членам семей таких военнослужащих. Это преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации, невозможность без согласия сотрудника привлекать его к сверхурочной работе или командировкам. Иными словами, как сообщил Турчак, аналогичные гарантии по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих из семей участников СВО.

Согласно законопроекту о кредитных каникулах мобилизованным также предложат варианты сокращения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок. В случае гибели мобилизованного произойдёт полное или частичное погашение его кредита. Прекращение обязательств по оформленным кредитам состоится и для тех, кто находился на иждивении у военнослужащего в момент его гибели.

Таким образом, изменения, предложенные «Единой Россией», должны законодательно закрепить нормы, прописанные в постановлении правительства.

Помимо этого, партия предлагает запретить начисление пеней на оплату ЖКУ для участников СВО. Речь как о добровольцах, так и о тех, кого призвали в ходе частичной мобилизации.

В разработке у партии остается ряд других инициатив: о предоставлении академического отпуска студентам-военнослужащим, участвующим в СВО, бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий, бесплатном двухразовом питании в школе детям погибших (умерших) ветеранов боевых действий, пишет сайт ER.ru.

Также начали поступать первые заявления от депутатов фракции «Единой России» в Государственной думе с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ. Среди них – председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.


Единая Россия

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