ЕР: Права мобилизованных будут защищать поправки, внесённые партией



Первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий получит право вернуться в ту же организацию и на ту же позицию, где работал до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации. При этом весь период на военной службе зачтут в трудовой стаж. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



Кроме того, дополнительные гарантии обеспечат членам семей таких военнослужащих. Это преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации, невозможность без согласия сотрудника привлекать его к сверхурочной работе или командировкам. Иными словами, как сообщил Турчак, аналогичные гарантии по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих из семей участников СВО.



Согласно законопроекту о кредитных каникулах мобилизованным также предложат варианты сокращения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок. В случае гибели мобилизованного произойдёт полное или частичное погашение его кредита. Прекращение обязательств по оформленным кредитам состоится и для тех, кто находился на иждивении у военнослужащего в момент его гибели.



Таким образом, изменения, предложенные «Единой Россией», должны законодательно закрепить нормы, прописанные в постановлении правительства.



Помимо этого, партия предлагает запретить начисление пеней на оплату ЖКУ для участников СВО. Речь как о добровольцах, так и о тех, кого призвали в ходе частичной мобилизации.



В разработке у партии остается ряд других инициатив: о предоставлении академического отпуска студентам-военнослужащим, участвующим в СВО, бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий, бесплатном двухразовом питании в школе детям погибших (умерших) ветеранов боевых действий, пишет сайт ER.ru.



Также начали поступать первые заявления от депутатов фракции «Единой России» в Государственной думе с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ. Среди них – председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.





