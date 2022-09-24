24 сентября

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В Бурятии тушат два лесных пожара

В Бурятии тушат два лесных пожара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На тушении работают 146 человек

За прошедшие сутки возникли 2 лесных пожара в Закаменском районе и Тункинском нацпарке. Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём.

На тушении работают 146 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,8 га.

На утро 24 сентября работы по тушению лесных пожаров продолжаются, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Жителей республики просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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