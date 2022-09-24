В Бурятии тушат два лесных пожара

На тушении работают 146 человек
За прошедшие сутки возникли 2 лесных пожара в Закаменском районе и Тункинском нацпарке. Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём.
На тушении работают 146 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,8 га.
На утро 24 сентября работы по тушению лесных пожаров продолжаются, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Жителей республики просят соблюдать правила пожарной безопасности.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
На тушении работают 146 человек
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