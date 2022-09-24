24 сентября

23 сентября

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В Бурятии до +18 градусов

В Бурятии до +18 градусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местами небольшие осадки

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 сентября по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью +4,+9, местами 0,-5, днём +8,+13, по юго-западу и югу до +18.

В Улан-Удэ ночью дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +11,+13.
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