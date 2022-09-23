Общественная наблюдательная комиссия посетила колонию в Улан-Удэ













Исправительную колонию №7 в Улан-Удэ посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии в Бурятии Анатолий Очиров и член комиссии Андрей Орлов.Общественные наблюдатели в сопровождении заместителя начальника регионального пенитенциарного ведомства Алексея Кочетова, временно исполняющего обязанности начальника колонии Евгения Михайлова и помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исправительной системе Евгения Шункова совершили обход территории учреждения.Они посетили швейный цех, где ознакомились с условиями труда осуждённых, проверили условия проживания женщин в реабилитационном центре «Аврора», а также изучили цены на товары в магазине и представленный ассортимент, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.