Общественная наблюдательная комиссия посетила колонию в Улан-Удэ

Они посетили швейный цех и ознакомились с условиями труда осуждённых
Исправительную колонию №7 в Улан-Удэ посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии в Бурятии Анатолий Очиров и член комиссии Андрей Орлов.
Общественные наблюдатели в сопровождении заместителя начальника регионального пенитенциарного ведомства Алексея Кочетова, временно исполняющего обязанности начальника колонии Евгения Михайлова и помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исправительной системе Евгения Шункова совершили обход территории учреждения.
Они посетили швейный цех, где ознакомились с условиями труда осуждённых, проверили условия проживания женщин в реабилитационном центре «Аврора», а также изучили цены на товары в магазине и представленный ассортимент, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Они посетили швейный цех и ознакомились с условиями труда осуждённых
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