На берегу одного из заливов Байкала запретили ставить палатки

Запрет будет действовать на острове Ольхон



Запрет на установку палаток ввели на заливе Семь Сосен, расположенном на острове Ольхон.



- Песчаное побережье здесь нуждается в дополнительной защите: такое решение приняли участники научно-технического совета на состоявшемся 22 сентября заседании, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Кроме запрета на установку палаток, будет ограничено передвижение автотранспорта и выпас скота.



Сейчас установлены настилы, информационные аншлаги. Кроме этого, специалисты будут проводить регулярный мониторинг состояния реликтового и эндемичного растения. Речь идёт о черепоплоднике щетинистовастом.



- Вид находится под угрозой исчезновения. Черепоплодник щетинистоватый встречается исключительно на побережьях нескольких заливов острова Ольхон. Всего отмечено два десятка местонахождений, каждое имеет свои координаты, - рассказали специалисты.

