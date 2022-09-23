Запрет будет действовать на острове Ольхон
Запрет на установку палаток ввели на заливе Семь Сосен, расположенном на острове Ольхон.
- Песчаное побережье здесь нуждается в дополнительной защите: такое решение приняли участники научно-технического совета на состоявшемся 22 сентября заседании, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Кроме запрета на установку палаток, будет ограничено передвижение автотранспорта и выпас скота.
Сейчас установлены настилы, информационные аншлаги. Кроме этого, специалисты будут проводить регулярный мониторинг состояния реликтового и эндемичного растения. Речь идёт о черепоплоднике щетинистовастом.
- Вид находится под угрозой исчезновения. Черепоплодник щетинистоватый встречается исключительно на побережьях нескольких заливов острова Ольхон. Всего отмечено два десятка местонахождений, каждое имеет свои координаты, - рассказали специалисты.
На берегу одного из заливов Байкала запретили ставить палатки
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