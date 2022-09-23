На новом сайте планируют добавить много новых функций
На днях в Тункинский национальный парк в Бурятии прибыли два сотрудника из маркетингового агентства, занимающегося разработкой сайтов.
- На этой неделе к нам прибыли два замечательных сотрудника агентства, которые повели встречи с руководством учреждения, государственными инспекторами, специалистами национального парка. В рамках своей поездки ребята смогли ознакомиться с деятельностью учреждения, территорией национального парка «Тункинский», туристской инфраструктурой, а также флорой и фауной которая встречается здесь, - сообщает пресс-служба нацпарка.
При создании нового сайта нацпарке будет учитываться не только брэндбук (документ с детальным описанием бренда) учреждения, но и дизайн страниц сайта, который бы смог дать характеристику особо охраняемой природной территории.
- Новый современный сайт будет включать в себя не только информацию о деятельности учреждения, но и платформу по оформлению разрешений на посещение территории национального парка «Тункинский», бронирование средств размещения, здесь также будет представлены туристские программы для посетителей, - добавили специалисты.
Также на сайте планируется разработать интерактивную карту с туристскими маршрутами, экологическими тропами, местами отдыха и пикниковыми точками, которые позволят создать максимально возможными условия для посетителей сайта и отдыхающих на территории парка.
Для Тункинского нацпарка в Бурятии разрабатывают новый сайт
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