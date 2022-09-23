23 сентября

22 сентября

Популярное

Для Тункинского нацпарка в Бурятии разрабатывают новый сайт

Для Тункинского нацпарка в Бурятии разрабатывают новый сайт
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
На новом сайте планируют добавить много новых функций

На днях в Тункинский национальный парк в Бурятии прибыли два сотрудника из маркетингового агентства, занимающегося разработкой сайтов.

- На этой неделе к нам прибыли два замечательных сотрудника агентства, которые повели встречи с руководством учреждения, государственными инспекторами, специалистами национального парка. В рамках своей поездки ребята смогли ознакомиться с деятельностью учреждения, территорией национального парка «Тункинский», туристской инфраструктурой, а также флорой и фауной которая встречается здесь, - сообщает пресс-служба нацпарка.

При создании нового сайта нацпарке будет учитываться не только брэндбук (документ с детальным описанием бренда) учреждения, но и дизайн страниц сайта, который бы смог дать характеристику особо охраняемой природной территории.

- Новый современный сайт будет включать в себя не только информацию о деятельности учреждения, но и платформу по оформлению разрешений на посещение территории национального парка «Тункинский», бронирование средств размещения, здесь также будет представлены туристские программы для посетителей, - добавили специалисты.

Также на сайте планируется разработать интерактивную карту с туристскими маршрутами, экологическими тропами, местами отдыха и пикниковыми точками, которые позволят создать максимально возможными условия для посетителей сайта и отдыхающих на территории парка.

сайт национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии часть ЗАГСов перешли на работу только для мобилизованных
В Бурятии часть ЗАГСов перешли на работу только для мобилизованных
Общество, 23.09.2022
Мобилизованные могут успеть вступить в брак, зарегистрировать детей, установить отцовство
Для Тункинского нацпарка в Бурятии разрабатывают новый сайт
Для Тункинского нацпарка в Бурятии разрабатывают новый сайт
Общество, 23.09.2022
На новом сайте планируют добавить много новых функций
В Бурятии с начала года произошло 40 ДТП с участием автобусов
В Бурятии с начала года произошло 40 ДТП с участием автобусов
Общество, 23.09.2022
Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют автобусы
В Бурятии собирают одежду и медикаменты для мобилизованных
В Бурятии собирают одежду и медикаменты для мобилизованных
Общество, 23.09.2022
Материальную поддержку мобилизованным собирают центры добровольчества
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
Общество, 23.09.2022
Собственникам выданы предостережения
Сражение маралов попало на видео в Бурятии
Сражение маралов попало на видео в Бурятии
Общество, 23.09.2022
Маралов во время гона зафиксировала видеоловушка Тункинского нацпарка
В Улан-Удэ объявили три дополнительных авиарейса в Монголию
В Улан-Удэ объявили три дополнительных авиарейса в Монголию
Общество, 23.09.2022
Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал»
Мобилизованных по ошибке жителей Бурятии отпустили домой
Мобилизованных по ошибке жителей Бурятии отпустили домой
Общество, 23.09.2022
Повестки ошибочно получали многодетные отцы и никогда не служившие в армии мужчины
В Бурятии подтвердили 141 случай COVID-19 за сутки
В Бурятии подтвердили 141 случай COVID-19 за сутки
Общество, 23.09.2022
За сутки госпитализировали 25 больных
В Бурятии после прокурорского вмешательства погасили долг
В Бурятии после прокурорского вмешательства погасили долг
Общество, 23.09.2022
Образовалась задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов в 5,5 млн. рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^