Военкомат Бурятии: «Получение повестки ещё не означает отправление на боевые задачи»

Ситуацию разъяснил военный комиссар Бурятии
Военный комиссариат Бурятии поясняет, что получение повестки ещё не означает отправление призывника на выполнение боевых задач
- После получения повестки гражданин обязан явиться на пункт предварительного сбора. Если гражданин имеет право на отсрочку в соответствии с законодательством, то он должен предъявить соответствующие документы. На пункте принимается решение о прохождении военной службы по частичной мобилизации, либо о предоставлении права на отсрочку, - сообщил военный комиссар Бурятии Александр Трубников.
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Ситуацию разъяснил военный комиссар Бурятии
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