Военкомат Бурятии: «Получение повестки ещё не означает отправление на боевые задачи»





Военный комиссариат Бурятии поясняет, что получение повестки ещё не означает отправление призывника на выполнение боевых задач- После получения повестки гражданин обязан явиться на пункт предварительного сбора. Если гражданин имеет право на отсрочку в соответствии с законодательством, то он должен предъявить соответствующие документы. На пункте принимается решение о прохождении военной службы по частичной мобилизации, либо о предоставлении права на отсрочку, - сообщил военный комиссар Бурятии Александр Трубников.