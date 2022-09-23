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Военкомат Бурятии: «Получение повестки ещё не означает отправление на боевые задачи»

Военкомат Бурятии: «Получение повестки ещё не означает отправление на боевые задачи»
Общество, 
Ситуацию разъяснил военный комиссар Бурятии

Военный комиссариат Бурятии поясняет, что получение повестки ещё не означает отправление призывника на выполнение боевых задач

- После получения повестки гражданин обязан явиться на пункт предварительного сбора. Если гражданин имеет право на отсрочку в соответствии с законодательством, то он должен предъявить соответствующие документы. На пункте принимается решение о прохождении военной службы по частичной мобилизации, либо о предоставлении права на отсрочку, - сообщил военный комиссар Бурятии Александр Трубников.

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