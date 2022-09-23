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В Бурятии собирают одежду и медикаменты для мобилизованных

В Бурятии собирают одежду и медикаменты для мобилизованных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Материальную поддержку мобилизованным собирают центры добровольчества

С 22 сентября в центрах добровольчества во всех муниципальных образованиях Бурятии проводится сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан. Собираются новая тёплая одежда, медикаменты, продуктовые наборы.

Пункт открыт после обращений жителей Бурятии, желающих оказать помощь землякам, призванным в рамках частичной мобилизации.

- Важно, чтобы одежда была новая, чистая и упакованная, медикаменты, продукты также должны быть плотно упакованы. Всё это значительно ускорит работу добровольческих штабов и отправку грузов к месту назначения, - отмечают волонтёры.

В Улан-Удэ сбор проводится на базе ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» по ул. Бабушкина 14а, телефон 37-95-29

частичная мобилизация гуманитарная помощь

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