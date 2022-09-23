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Сражение маралов попало на видео в Бурятии

Сражение маралов попало на видео в Бурятии
Общество,  Фото:WWF России
Маралов во время гона зафиксировала видеоловушка Тункинского нацпарка

Инспекторы проверили автоматические камеры во время антибраконьерского рейда в Тункинском нацпарке в Бурятии. На дневных и ночных видеокадрах два марала — молодой и зверь постарше — по очереди наступают друг на друга, сцепившись рогами. Отчётливо слышен стук переплетённых рогов.

- Самцы марала исполняют традиционным осенний ритуал. У копытных в разгаре гон, когда самцы громким криком призывают самок и вызывают других самцов на бой за них. Маралы меряются силой, и обычно более крупный и сильный выигрывает. Победитель берёт под покровительство несколько самок, - пояснил координатор проектов Всемирного фонда дикой природы Илья Морозов.



Кроме сражающихся маралов, фотоловушки Тункинского нацпарка зафиксировали: лисиц, рысь, косулю сибирскую, бурого медведя.


- Самое важное — фотоловушка «поймала» нарушителя. На дневном фото чётко видно лицо человека, который в заповеднике собирает краснокнижные лекарственные растения в урочище Аерхан. Инспектора передали фотосвидетельство нарушения в пограничное отделение в поселке Монды, так как территория урочище находится в границах пограничной зоны с Монголией. Личность нарушителя будет установлена, - сообщил научный сотрудник отдела науки и экопросвещения Лопсон Базаров.


Патрульные Тункинского нацпарка работали составе группы «Ирбис», созданной для сохранения снежного барса. По данным Всемирного фонда дикой природы, в 2022 году учёт численности редкого вида кошачьих в Бурятии подтвердил присутствие минимум шести снежных барсов. При такой низкой численности, потеря даже одной особи — катастрофа для группировки.


По информации представительства WWF России
маралы дикие животные национальный парк

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