В основном болеют дети
За неделю с 12 по 18 сентября в Бурятии зарегистрировано умеренное превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
- Рост заболеваемости ОРВИ регистрируется преимущественно среди детского населения, что характерно для данного периода в связи с формированием детских коллективов. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусы, парагриппа, аденовирусы), - отметили в управлении.
В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привито 101 914 человек, что составляет 10,3% от численности населения республики.
В Бурятии растёт заболеваемость ОРВИ
Общество, Фото:
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