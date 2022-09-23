В Бурятии растёт заболеваемость ОРВИ

В основном болеют дети



За неделю с 12 по 18 сентября в Бурятии зарегистрировано умеренное превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.



- Рост заболеваемости ОРВИ регистрируется преимущественно среди детского населения, что характерно для данного периода в связи с формированием детских коллективов. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусы, парагриппа, аденовирусы), - отметили в управлении.



В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привито 101 914 человек, что составляет 10,3% от численности населения республики.





