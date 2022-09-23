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Полицейские Бурятии отправились в командировку на Северный Кавказ

Полицейские Бурятии отправились в командировку на Северный Кавказ
Общество, 
Командировка продлится шесть месяцев

В очередную служебную командировку на Северный Кавказ отправились сотрудники органов внутренних дел Бурятии. Это полицейские патрульно-постовой службы, а также сотрудники подразделений аппарата МВД Бурятии и территориальных органов на районном уровне.

В рамках поставленных служебно-боевых задач полицейские будут заниматься охраной общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона в течение шести месяцев.

Глава МВД Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов с напутствием выступил перед личным составом. Он подчеркнул, что каждый из бойцов прошёл профессиональный отбор, а некоторые члены сводного отряда неоднократно выезжали в подобные командировки.



Доброй дороги и счастливого возвращения домой пожелали полицейским заместитель председателя правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

С напутственными словами к полицейским обратились почётный гражданин Бурятии генерал-майор милиции в отставке Иван Игнатович Калашников и заместитель председателя Совета ветеранов регионального МВД Семён Эдуардович Коновалов.

- Проводить полицейских пришли также их родные, друзья и коллеги. Отметим, что сотрудники МВД Бурятии традиционно выезжают в командировки в Северо-Кавказский регион с 1995 года, - сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.


полиция

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