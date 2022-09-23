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В Бурятии запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации

В Бурятии запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации
Общество,  Фото:pixabay.com
Звонки принимаются круглосуточно

С сегодняшнего дня, 23 сентября, запущена горячая линия 122 для информирования жителей Бурятии по вопросам частичной мобилизации.

Служба развёрнута во всех регионах страны и готова к приёму звонков в круглосуточном режиме. Правительство Бурятии отрабатывает по поступившим вопросам совместно с Министерством обороны.

- В соответствии с поручением президента России, с сегодняшнего дня в Бурятии начала работать горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации. Операторы будут собирать и фиксировать вопросы граждан круглосуточно. Вопросы принимаются о мобилизации, о сохранении рабочих мест, о решении различных жизненных вопросов семей мобилизованных. Они будут обрабатываться совместно с Военным комиссариатом республики. Ответы будут предоставляться по мере их обработки, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».
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