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В Улан-Удэ объявили три дополнительных авиарейса в Монголию

В Улан-Удэ объявили три дополнительных авиарейса в Монголию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал»

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил о введённых дополнительных рейсах в столицу Монголии.

- Дополнительный рейс Улан-Удэ – Улан-Батор в субботу, 24 сентября в 16:30, 25 сентября в 16:00 и в среду, 28 сентября в 12:10. Для бронирования пришлите фото загранпаспорта на WhatsApp +79025622666, - сообщил Дмитрий Гармаев.

Монголия авиаперевозки

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