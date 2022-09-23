Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал»
Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил о введённых дополнительных рейсах в столицу Монголии.
- Дополнительный рейс Улан-Удэ – Улан-Батор в субботу, 24 сентября в 16:30, 25 сентября в 16:00 и в среду, 28 сентября в 12:10. Для бронирования пришлите фото загранпаспорта на WhatsApp +79025622666, - сообщил Дмитрий Гармаев.
В Улан-Удэ объявили три дополнительных авиарейса в Монголию
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