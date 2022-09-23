Образовалась задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов в 5,5 млн. рублей
В Кяхтинском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение закона в части соблюдения прав хозяйствующих субъектов на своевременную оплату по исполненным муниципальным контрактам.
Установлено, что у бюджетных учреждений Кяхтинского района образовалась задолженность за потреблённые коммунальные услуги в размере 5,5 млн. рублей.
Главе Кяхтинского района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии после прокурорского вмешательства погасили долг
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Образовалась задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов в 5,5 млн. рублей
В колонии прошёл творческий мастер-класс
Мужчину остановили нетрезвым за рулём в период отбывания наказания
Воздух прогреется до +23 градусов
Мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет и офицеры до 55
Акции прошли в Кабанском и Тункинском районе
Одна из коров заболела эмкаром
Соревнования пройдут в Забайкальском крае
В деле разбиралась прокуратура
Иностранного гражданина задержал пограничный наряд в Кяхте
Он восстановился на военной службе и подал документы в военкомат
Мужчина ожидает решения суда
Профилактические мероприятия провели для детсадовцев и школьников
В этом году режим ЧС республиканского масштаба не вводили ни разу
Предложение Вадима Бредний поддержали коллеги