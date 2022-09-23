В Бурятии после прокурорского вмешательства погасили долг

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Образовалась задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов в 5,5 млн. рублей



В Кяхтинском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение закона в части соблюдения прав хозяйствующих субъектов на своевременную оплату по исполненным муниципальным контрактам.



Установлено, что у бюджетных учреждений Кяхтинского района образовалась задолженность за потреблённые коммунальные услуги в размере 5,5 млн. рублей.



Главе Кяхтинского района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

