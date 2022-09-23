В Улан-Удэ осуждённые рисовали на камнях

В колонии прошёл творческий мастер-класс
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в студии кабельного телевидения «Студия-7» состоялся мастер-класс по рисованию на камнях. Занятие для всех желающих научиться рисовать провели осуждённые, которые постоянно принимают участие в конкурсах по живописи и рисованию.
На трёхчасовом мастер-классе женщин научили подбирать для росписи гладкие камни с плотной фактурой, покрывать их грунтовкой из клея ПВА, воды и наносить рисунок на камни гуашью, используя кисточки разного размера.
Участницы мастер-класса смотрели, как рисуют профессионалы и старались повторить их линии и штрихи, женщины советовались между собой и помогали друг другу.
В результате у каждой осуждённой появился сувенир, созданный своими руками, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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