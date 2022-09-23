Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчину остановили нетрезвым за рулём в период отбывания наказания
Житель села Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии признан виновным по уголовной статье о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мужчина дважды был осуждён за езду в нетрезвом виде. В июле в период отбывания наказания он вновь сел за управление автомобилем пьяным и был остановлен сотрудниками ГИБДД.
- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
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