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Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчину остановили нетрезвым за рулём в период отбывания наказания

Житель села Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии признан виновным по уголовной статье о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина дважды был осуждён за езду в нетрезвом виде. В июле в период отбывания наказания он вновь сел за управление автомобилем пьяным и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура

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