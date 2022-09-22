Акции прошли в Кабанском и Тункинском районе
В Кабанском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели уроки дорожной безопасности для школьников. Занятия проводились в рамках всероссийской акции «Неделя безопасности дорожного движения».
Инспекторы при поддержке активистов школьного отряда ЮИД рассказали школьникам о ПДД, правилах поведения вблизи автодороги, и наиболее часто встречающихся «дорожных ловушках». В свою очередь, активисты рассказали о то, для чего нужны световозвращатели на одежде в тёмное время суток.
В Тункинском районе мероприятие было проведено в рамках Месячника трезвости. Профилактическая акция была проведена работниками Тункинской центральной районной больницы совместно с сотрудниками ГИБДД.
Автолюбителям напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и рассказали о личной ответственности водителя за здоровье и жизнь его пассажиров.
Кроме того, водителям показали примеры ДТП, произошедших в следствии пьяной езды, а также поведали о мерах наказаний для водителей, любящих садиться за руль в нетрезвом состоянии.
В районах Бурятии прошли акции по профилактике травматизма на дороге
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