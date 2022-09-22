Одна из коров заболела эмкаром
В августе в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии у коровы выявили инфекционное заболевание эмкар. Коровий недуг подтвердили ветеринарные специалисты в лаборатории.
На неблагополучную местность был наложен карантин, который включал в себя запрет на передвижение восприимчивых к болезни животных, запрет на их убой, посещение территории очага болезни посторонними и другое.
- На территории подворья была проведена дезинфекция. Все поголовье в поселении было вынужденно вакцинировано от эмкара. По результатам проведённых мероприятий, начальником управления ветеринарии Бурятии был снят карантин, - сообщили в управлении ветеринарии.
Специалисты призывают хозяев сельскохозяйственных животных проводить своевременную вакцинацию против эмкара.
Справка:
Эмкар- острая инфекционная болезнь преимущественно крупного рогатого скота, требующая немедленной диагностики и лечения
Характерными чертами считаются припухлости и хромота. Преимущественное большинство заражённых в скором времени животных погибают. Болезнь распространена по всему миру, однако вакцинация и профилактические меры позволили избежать эпизоотий — заражения чаще всего регистрируются в виде единичных случаев.
В районе Бурятии предотвратили вспышку коровьего заболевания
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