В районе Бурятии предотвратили вспышку коровьего заболевания

Одна из коров заболела эмкаром



В августе в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии у коровы выявили инфекционное заболевание эмкар. Коровий недуг подтвердили ветеринарные специалисты в лаборатории.



На неблагополучную местность был наложен карантин, который включал в себя запрет на передвижение восприимчивых к болезни животных, запрет на их убой, посещение территории очага болезни посторонними и другое.



- На территории подворья была проведена дезинфекция. Все поголовье в поселении было вынужденно вакцинировано от эмкара. По результатам проведённых мероприятий, начальником управления ветеринарии Бурятии был снят карантин, - сообщили в управлении ветеринарии.



Специалисты призывают хозяев сельскохозяйственных животных проводить своевременную вакцинацию против эмкара.



Справка:



Эмкар- острая инфекционная болезнь преимущественно крупного рогатого скота, требующая немедленной диагностики и лечения



Характерными чертами считаются припухлости и хромота. Преимущественное большинство заражённых в скором времени животных погибают. Болезнь распространена по всему миру, однако вакцинация и профилактические меры позволили избежать эпизоотий — заражения чаще всего регистрируются в виде единичных случаев.

