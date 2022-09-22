Борцы Бурятии примут участие в турнире памяти Алдара Цыденжапова

Соревнования пройдут в Забайкальском крае



23 и 24 сентября в посёлке Агинское Забайкальского края пройдёт I региональный турнир по вольной борьбе памяти Героя России Алдара Цыденжапова (0+).



В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 16 лет из Республики Саха (Якутия), Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Иркутской областей и Бурятии.



- Отметим, что среди участников соревнований будет проводится абсолютное первенство по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



23 сентября состоятся заезд участников и команд, работа мандатной комиссии, совещание представителей команд и судей, жеребьёвка по всем весовым категориям, медицинский контроль и взвешивание участников. Соревнования стартуют 24 сентября в 9:00. В 11:00 будет проведён парад открытия. С 12:00 начнутся предварительные встречи и финалы. С 18:00 до 19:00 пройдёт абсолютное первенство по бурятской борьбе. Турнир завершится закрытием в 19:00.



Алдар Цыденжапов – матрос Тихоокеанского флота России, погибший в возрасте 19 лет во время несения службы на эсминце «Быстрый» 24 сентября 2010 года. Матрос ценой своей жизни спас от взрыва весь экипаж корабля, перекрыв утечку топлива.



16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.



