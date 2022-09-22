Предложение Вадима Бредний поддержали коллеги
С 1 января 2021 года решением депутатов горсовета в Улан-Удэ были введены льготные проездные билеты на проезд в трамваях и муниципальных автобусах для школьников и пенсионеров. Теперь этот список хотят расширить. С предложением об увеличении числа льготников на сессии горсовета выступил депутат Вадим Бредний.
- Теперь от нас ждут продолжения нашей социальной миссии. Мы должны продолжить эту работу и расширить категории льготников, - сказал он.
Инициативная группа предлагает с 1 января 2023 года предоставить льготные проездные на муниципальных трамваях и автобусах: многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам, а также участникам боевых действий. Депутат Бредний подчеркнул, что в эту категорию необходимо включить участников специальной военной операции.
- Это очень надо, это поддержка наших воинов, - сказал Вадим Бредний.
Его поддержали депутаты Анатолий Белоусов, Денис Гармаев и Сергей Бурдиков.
Предложение внесли в протокол сессии. Рассмотрение вопроса продолжится на сессии в октябре.
В горсовете Улан-Удэ предложили расширить список льготных проездных
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