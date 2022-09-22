Осуждённый за пьяную езду житель Бурятии вновь сел за руль нетрезвым

Мужчина ожидает решения суда
В Кабанском район на осуждённого, состоящего на учёте в уголовно-исполнительной инспекции возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
- На учёте в инспекции данный осуждённый состоит по этой же статье. Ранее он был приговорён судом к обязательным работам на 300 часов и лишён права управления транспортными средствами на два года, - сообщили в пресс-службе.
На данный момент правонарушитель ожидает решения суда, а на автомобиль, на котором он катался, наложен арест.
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