Осуждённый за пьяную езду житель Бурятии вновь сел за руль нетрезвым

Мужчина ожидает решения суда



В Кабанском район на осуждённого, состоящего на учёте в уголовно-исполнительной инспекции возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



- На учёте в инспекции данный осуждённый состоит по этой же статье. Ранее он был приговорён судом к обязательным работам на 300 часов и лишён права управления транспортными средствами на два года, - сообщили в пресс-службе.



На данный момент правонарушитель ожидает решения суда, а на автомобиль, на котором он катался, наложен арест.

