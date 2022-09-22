22 сентября

21 сентября

Популярное

Осуждённый за пьяную езду житель Бурятии вновь сел за руль нетрезвым

Осуждённый за пьяную езду житель Бурятии вновь сел за руль нетрезвым
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчина ожидает решения суда

В Кабанском район на осуждённого, состоящего на учёте в уголовно-исполнительной инспекции возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

- На учёте в инспекции данный осуждённый состоит по этой же статье. Ранее он был приговорён судом к обязательным работам на 300 часов и лишён права управления транспортными средствами на два года, - сообщили в пресс-службе.

На данный момент правонарушитель ожидает решения суда, а на автомобиль, на котором он катался, наложен арест.
УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии полицейские напомнили о безопасности на железной дороге
В Бурятии полицейские напомнили о безопасности на железной дороге
Общество, 22.09.2022
Профилактические мероприятия провели для детсадовцев и школьников 
В Бурятии сняли особый противопожарный режим
В Бурятии сняли особый противопожарный режим
Общество, 22.09.2022
В этом году режим ЧС республиканского масштаба не вводили ни разу
В горсовете Улан-Удэ предложили расширить список льготных проездных
В горсовете Улан-Удэ предложили расширить список льготных проездных
Общество, 22.09.2022
Предложение Вадима Бредний поддержали коллеги
С мобилизованными из Бурятии проведут боевое слаживание
С мобилизованными из Бурятии проведут боевое слаживание
Общество, 22.09.2022
Ситуацию прокомментировал военный комиссар Бурятии
В Бурятии уклониста от обязательных работ направили в колонию на 14 дней
В Бурятии уклониста от обязательных работ направили в колонию на 14 дней
Общество, 22.09.2022
Верховный суд Бурятии оставил без изменения постановление о замене наказания
В Бурятии проведут льготную стерилизацию животных
В Бурятии проведут льготную стерилизацию животных
Общество, 22.09.2022
Оплатить нужно будет только расходы за материалы 
В 11 школах Улан-Удэ развернули участки оповещения призывников
В 11 школах Улан-Удэ развернули участки оповещения призывников
Общество, 22.09.2022
Ситуацию официально прокомментировали в мэрии
В Бурятии рассказали о порядке призыва по частичной мобилизации
В Бурятии рассказали о порядке призыва по частичной мобилизации
Общество, 22.09.2022
Прокомментировал порядок нaчaльник мoбилизaциoннoгo oтдeлa вoeннoгo кoмиccapиaтa Бypятии
Новые автобусы закупят для трёх районов Бурятии
Новые автобусы закупят для трёх районов Бурятии
Общество, 22.09.2022
Всего будет куплено 14 автобусов
Бурятию ждут прохладные выходные
Бурятию ждут прохладные выходные
Общество, 22.09.2022
Ожидаются мокрый снег и дожди

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^