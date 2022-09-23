В Бурятии местами небольшой дождь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Воздух прогреется до +23 градусов



По данным Бурятского 23 сентября по республике переменная облачность, ночью по северной половине, днём местами небольшой дождь, в горах севера с мокрым снегом, по северному Прибайкалью умеренные осадки.



Ветер западный ночью 4-9, днём 7-12, по северной половине местами до 15-18 м/с. Температура ночью от +4 до -1, местами -5,-10, днём +18,+23, местами +8,+13.



В Улан-Удэ без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура 0,+2, днём +19,+21

