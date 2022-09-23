Воздух прогреется до +23 градусов
По данным Бурятского 23 сентября по республике переменная облачность, ночью по северной половине, днём местами небольшой дождь, в горах севера с мокрым снегом, по северному Прибайкалью умеренные осадки.
Ветер западный ночью 4-9, днём 7-12, по северной половине местами до 15-18 м/с. Температура ночью от +4 до -1, местами -5,-10, днём +18,+23, местами +8,+13.
В Улан-Удэ без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура 0,+2, днём +19,+21
В Бурятии местами небольшой дождь
Общество, Фото:
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