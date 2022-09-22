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В Бурятии отменили фестиваль черёмухи и праздник «Тарбагайский хлебосол»

В Бурятии отменили фестиваль черёмухи и праздник «Тарбагайский хлебосол»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятия планировались на субботу

В районах Бурятии в связи с последними событиями отменили два масштабных праздника. Тарбагатайский район отказался от праздника урожая «Тарбагатайский хлебосол» (0+), который планировался на 24 сентября.

- В связи объявлением президентом России частичной мобилизации администрацией района принято решение об отмене культурно-массовых мероприятий и в том числе праздника урожая «Тарбагатайский хлебосол». Праздник урожая будет перенесен на следующий год и приурочен к юбилею Тарбагатайского района, - сообщил глава района Владимир Смолин.

Также отменён районный Сурхарбан и планировавшийся в рамках него «Фестиваль черёмухи на Чикое» (0+) в Кяхтинском районе. Это мероприятие также ожидалось 24 сентября.

- В связи с последними событиями и многочисленными обращениями граждан, принято решение об отмене ранее запланированных мероприятий – «Фестиваля Черемухи на Чикое» и районного культурно-спортивного праздника Сурхарбан. Мы благодарим всех причастных в организации и подготовке к мероприятию и надеемся на понимание, - сообщил глава Кяхтинского района Бимба Нимаев.

Вместо этого осенью (ориентировочно в октябре) в районе решили провести фестиваль с ярмаркой-продажей продукции из черёмухи. Часть вырученных средств направят на оказание помощи нашим бойцам.

Фестиваль

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