Мероприятия планировались на субботу
В районах Бурятии в связи с последними событиями отменили два масштабных праздника. Тарбагатайский район отказался от праздника урожая «Тарбагатайский хлебосол» (0+), который планировался на 24 сентября.
- В связи объявлением президентом России частичной мобилизации администрацией района принято решение об отмене культурно-массовых мероприятий и в том числе праздника урожая «Тарбагатайский хлебосол». Праздник урожая будет перенесен на следующий год и приурочен к юбилею Тарбагатайского района, - сообщил глава района Владимир Смолин.
Также отменён районный Сурхарбан и планировавшийся в рамках него «Фестиваль черёмухи на Чикое» (0+) в Кяхтинском районе. Это мероприятие также ожидалось 24 сентября.
- В связи с последними событиями и многочисленными обращениями граждан, принято решение об отмене ранее запланированных мероприятий – «Фестиваля Черемухи на Чикое» и районного культурно-спортивного праздника Сурхарбан. Мы благодарим всех причастных в организации и подготовке к мероприятию и надеемся на понимание, - сообщил глава Кяхтинского района Бимба Нимаев.
Вместо этого осенью (ориентировочно в октябре) в районе решили провести фестиваль с ярмаркой-продажей продукции из черёмухи. Часть вырученных средств направят на оказание помощи нашим бойцам.
В Бурятии отменили фестиваль черёмухи и праздник «Тарбагайский хлебосол»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятия планировались на субботу
Верховный суд Бурятии оставил без изменения постановление о замене наказания
Указ подписал глава республики
Оплатить нужно будет только расходы за материалы
На мероприятии мастера обменялись опытом
Ситуацию официально прокомментировали в мэрии
Всего будет куплено 14 автобусов
Прокомментировал порядок нaчaльник мoбилизaциoннoгo oтдeлa вoeннoгo кoмиccapиaтa Бypятии
Ожидаются мокрый снег и дожди
В МАПП Кяхта зафиксирован ажиотаж
Появятся три батута и четыре искусственные горки
После мастер-класса женщины оценили приготовленное
Показатель ежесуточного прироста больных постепенно увеличивается
Кадры борьбы попали на видеокадры
Мужчина ловил рыбу во время нереста