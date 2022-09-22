Верховный суд Бурятии оставил без изменения постановление о замене наказания
Верховный суд Бурятии оставил без изменения постановление Октябрьского районного суда Улан-Удэ, которым осуждённому Д. заменена неотбытая часть наказания в виде 119 часов обязательных работ на 14 дней лишения свободы в колонии-поселении.
- В соответствии с ч.3 ст.49 УК РФ, в случае злостного уклонения осуждённого от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осуждённый: более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин; более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания, - поясняют в суде.
Согласно представленным материалам осуждённый с 3 июня 2021 до настоящего времени без уважительных причин не приступил к обязательным работам.
- С учётом изложенного, суд первой инстанции правильно признал Д. злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ после объявления ему предупреждения в письменной форме, и заменил ему неотбытое наказание в виде обязательных работ на лишение свободы, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
В Бурятии уклониста от обязательных работ направили в колонию на 14 дней
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