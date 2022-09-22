22 сентября

21 сентября

Популярное

В Бурятии уклониста от обязательных работ направили в колонию на 14 дней

В Бурятии уклониста от обязательных работ направили в колонию на 14 дней
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Верховный суд Бурятии оставил без изменения постановление о замене наказания

Верховный суд Бурятии оставил без изменения постановление Октябрьского районного суда Улан-Удэ, которым осуждённому Д. заменена неотбытая часть наказания в виде 119 часов обязательных работ на 14 дней лишения свободы в колонии-поселении.

- В соответствии с ч.3 ст.49 УК РФ, в случае злостного уклонения осуждённого от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осуждённый: более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин; более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания, - поясняют в суде.

Согласно представленным материалам осуждённый с 3 июня 2021 до настоящего времени без уважительных причин не приступил к обязательным работам.

- С учётом изложенного, суд первой инстанции правильно признал Д. злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ после объявления ему предупреждения в письменной форме, и заменил ему неотбытое наказание в виде обязательных работ на лишение свободы, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

уклонение от обязательных работ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии уклониста от обязательных работ направили в колонию на 14 дней
В Бурятии уклониста от обязательных работ направили в колонию на 14 дней
Общество, 22.09.2022
Верховный суд Бурятии оставил без изменения постановление о замене наказания
В Бурятии стартует неделя льготной стерилизации животных
В Бурятии стартует неделя льготной стерилизации животных
Общество, 22.09.2022
Оплатить нужно будет только расходы за материалы 
В 11 школах Улан-Удэ развернули участки оповещения призывников
В 11 школах Улан-Удэ развернули участки оповещения призывников
Общество, 22.09.2022
Ситуацию официально прокомментировали в мэрии
Новые автобусы закупят для трёх районов Бурятии
Новые автобусы закупят для трёх районов Бурятии
Общество, 22.09.2022
Всего будет куплено 14 автобусов
В Бурятии рассказали о порядке призыва по частичной мобилизации
В Бурятии рассказали о порядке призыва по частичной мобилизации
Общество, 22.09.2022
Прокомментировал порядок нaчaльник мoбилизaциoннoгo oтдeлa вoeннoгo кoмиccapиaтa Бypятии
Бурятию ждут прохладные выходные
Бурятию ждут прохладные выходные
Общество, 22.09.2022
Ожидаются мокрый снег и дожди
В Улан-Удэ на Гостиных рядах строят детскую площадку с батутами
В Улан-Удэ на Гостиных рядах строят детскую площадку с батутами
Общество, 22.09.2022
Появятся три батута и четыре искусственные горки
В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли вафли
В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли вафли
Общество, 22.09.2022
После мастер-класса женщины оценили приготовленное
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 150 тысяч
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 150 тысяч
Общество, 22.09.2022
Показатель ежесуточного прироста больных постепенно увеличивается
У изюбрей на нацпарке Бурятии начался брачный период
У изюбрей на нацпарке Бурятии начался брачный период
Общество, 22.09.2022
Кадры борьбы попали на видеокадры 
Жителя Бурятии осудили за вылов семи лещей
Жителя Бурятии осудили за вылов семи лещей
Общество, 22.09.2022
Мужчина ловил рыбу во время нереста 
В Прибайкальском нацпарке разрабатывают новый турмаршрут
В Прибайкальском нацпарке разрабатывают новый турмаршрут
Общество, 22.09.2022
Протяжённость пешеходного трека составит 4 километра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^