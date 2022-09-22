Оплатить нужно будет только расходы за материалы
В Бурятии проведут льготную стерилизацию собак государственными ветеринарными станциями. В Улан-Удэ мероприятие продлится с 26 сентября по 2 октября. В районных ветеринарных станциях мероприятия по стерилизации запланированы с 26 сентября по 7 октября.
Кроме недели льготной стерилизации запланированы мероприятия об информировании населения о мерах профилактики бешенства.
- В рамках акции льготной стерилизации владельцы собак смогут прооперировать питомца по сниженной цене, оплатить нужно будет только стоимость расходных материалов, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.
Стерилизация является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции безнадзорных собак и в дальнейшем предотвращению возникновению у них случаев бешенства.
В Бурятии проведут льготную стерилизации животных
Общество, Фото:
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