Всего будет куплено 14 автобусов
14 автобусов для трёх районов Бурятии планируется приобрести в 2022 году. На эти цели Бурятии в числе других регионов ДФО выделены средства из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
14 новых автобусов распределят по трём городам: в Кяхту, Северобайкальск и Закаменск.
Основная часть средств, выделенных на закупку автобусов поступила из федерального бюджета по дальневосточной субсидии, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
- Бурятия направила предложения в Минвостокразвития России по модернизации и развитию городского пассажирского транспорта в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Бурятии. Предложение сформировано на основании заявок, поступивших от администраций Кяхтинского, Северо-Байкальского и Закаменского районов. Общая сумма, выделенная на покупку автобусов из федерального и республиканского бюджетов, составит 82,2 млн рублей, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Как пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, все 14 автобусов закупят в этом году. Для Кяхты – шесть автобусов «ПАЗ» и три «ГАЗели», для Северобайкальска – три «ГАЗели» и для Закаменска – два автобуса «ПАЗ».
Новые автобусы закупят для трёх районов Бурятии
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