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Бурятию ждут прохладные выходные

Бурятию ждут прохладные выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидаются мокрый снег и дожди

Выходные в Бурятии будут по-осеннему прохладные. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, воздух прогреется до +15 градусов. Но завтра, в последний рабочий день недели, будет до +23.

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 23 сентября, по республике переменная облачность, ночью по северной половине, днём местами небольшой дождь, в горах севера с мокрым снегом, по северному Прибайкалью умеренные осадки. Ветер западный ночью 4-9, днём 7-12, по северной половине местами до 15-18 м/с. Температура ночью от +4 до -1, местами -5,-10, днём +18,+23, местами +8,+13.

В субботу, 24 сентября, облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +4,+9, местами 0,-5, днём +8,+13, по юго-западу и югу до +18.

В воскресенье, 25 сентября, также облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +4,-1, местами -5,-10, днём +5,+10, по юго-западу и югу до +15.
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