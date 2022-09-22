В Улан-Удэ на Гостиных рядах строят детскую площадку с батутами

В Улан-Удэ на территории вокруг Гостиных рядов строители укладывают резиновое покрытие на детской площадке с наземными батутами. Здесь три батута и четыре искусственные горки. Одна из них большая из нержавеющего металла с лазом.
– Эта детская игровая площадка вместе с «сухим» фонтаном по проекту будет создавать большой центр притяжения для детей и их родителей, – рассказала заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
На отреконструированном фонтане установлена скульптура Геннадия Васильева в исполнении его ученика Даши Намдакова «Мальчик с птичкой», обустроена асфальтовая велодорожка и велопарковка, установлены арт-объект «Сердце», скамейки и торшерное освещение.
Ранее здесь установили 22 опоры наружного освещения с 44 светодиодными светильниками «Вишенка», неоновый тент с двух сторон над новым фонтаном и пять новых наземных прожекторов для подсветки деревьев.