После мастер-класса женщины оценили приготовленное
В реабилитационном центре «Аврора» при исправительной колонии №7 для женщина в Улан-Удэ провели кондитерский мастер-класс. На этот раз женщин научили готовить вафельные трубочки с белковым кремом.
- Замесив тесто из яиц, сливочного масла, муки, воды, сахара, соли и соды, женщины испекли вафельные листы в электровафельнице. После выпекания в горячем состоянии вафельные листы свернули в трубочки и заполнили их заранее подготовленным белковым кремом, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В завершение занятия все участницы мастер-класса попробовали на вкус свои кулинарные шедевры.
В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли вафли
Общество, Фото:
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