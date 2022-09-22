В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли вафли

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

После мастер-класса женщины оценили приготовленное



В реабилитационном центре «Аврора» при исправительной колонии №7 для женщина в Улан-Удэ провели кондитерский мастер-класс. На этот раз женщин научили готовить вафельные трубочки с белковым кремом.



- Замесив тесто из яиц, сливочного масла, муки, воды, сахара, соли и соды, женщины испекли вафельные листы в электровафельнице. После выпекания в горячем состоянии вафельные листы свернули в трубочки и заполнили их заранее подготовленным белковым кремом, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



В завершение занятия все участницы мастер-класса попробовали на вкус свои кулинарные шедевры.

